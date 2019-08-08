Пожар произошел на территории воинской части под Архангельском

На военном объекте в Архангельской области произошел пожар. В результате ЧП могли пострадать до 15 человек, сообщает "Интерфакс".
Известно, что военный объект располагается вблизи населенного пункта Ненокса.
Источник агентства сообщил, что пожар могла спровоцировать детонация боеприпасов. "Предположительно сдетонировали боеприпасы. За этим последовал пожар и взрывы", - сказал он.
По словам экс-командующего Северным флотом Вячеслава Попова, угрозы радиационного заражения в Неноксе нет.
"Повышения радиационного фона быть не может, потому что на полигоне этой тематикой не занимаются", - сказал он.
ТАСС со ссылкой на свой источник сообщает, что в результате пожара погиб один человек.
По словам губернатора региона Игоря Орлова, на место инцидента направлена санавиация.
5 августа в Красноярском крае произошли возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы. Один человек погиб, пострадали 12 человек, четверо из них все еще остаются в больнице.
В 15-километровой зоне от эпицентра организовали эвакуацию населения. Всего район покинуло более 16 тысяч человек.
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