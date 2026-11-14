Бывший муж застрелил сожителя экс-супруги в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге на улице Шаумяна мужчина застрелил из карабина другого мужчину, после чего покончил с собой. По предварительным данным свердловского главка МВД, причиной произошедшего могла стать ревность. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

Сообщается, что стрелок 1983 года рождения прожил с женой в браке 15 лет, но весной этого года они развелись. У них остались двое несовершеннолетних детей. Погибшим оказался мужчина 1986 года рождения, новый возлюбленный бывшей супруги стрелка.

По словам Горелых, свою жертву подозреваемый поджидал более четырех часов в автомобиле Chery, а затем выстрелил свыше двух раз. Орудием стал охотничий самозарядный карабин Симонова, на который у мужчины было разрешение.

Перед преступлением мужчина попрощался с родными и сказал, что любит супругу и жить без нее не может. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Ранее стало известно, что в квартире жилого дома на Ленинском проспекте в Москве обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Предварительно установлено, что смертельные ранения ему нанесла знакомая. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

