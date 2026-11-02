Тело пропавшего мужчины в полиэтиленовом пакете обнаружено в частном доме в ТиНАО

Фото: MAX/"Столичный СК"

В частном доме в поселении Рязановском в ТиНАО обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти в полиэтиленовом пакете. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве.

Предварительно установлено, что в конце октября на юге Москвы мужчина пропал без вести. Следствие проверяет данные о том, что знакомый мог нанести ему телесные повреждения.

Обстоятельства случившегося продолжают выяснять. Сейчас решают, будет ли возбуждено уголовное дело.

Проверку в доследственном порядке организовал Щербинский межрайонный следственный отдел следственного управления по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления СК России по Москве. На месте работают следователи и криминалисты столичного главка.

Ранее в коттедже в Городище Череповецкого района Вологодской области было найдено тело 62-летнего предпринимателя. СМИ сообщали, что мужчине нанесли два ножевых ранения: в грудь и в спину под левую лопатку. Тело обнаружила дочь погибшего. Предприниматель занимался автомобильными стоянками и грузовыми перевозками.

