Движение по дамбе ДнепроГЭС в Запорожье полностью перекрыто

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В подконтрольном Украине городе Запорожье перекрыто движение транспорта по дамбе ДнепроГЭС. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной государственной администрации Михаил Семикин в телеграм-канале.

Уточняется, что движение перекрыто в обоих направлениях. Для объезда доступны Арковый мост, Вантовый мост и мост имени Преображенского. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Кроме того, по данным ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, в городе произошли взрывы. В Запорожье также объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что Белгородская область за минувшие сутки была атакована украинскими войсками 110 раз. В результате погибли три человека, еще восемь пострадали. Противник совершил шесть артиллерийских обстрелов и 11 раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотников. Всего были сбиты и подавлены 111 дронов.

