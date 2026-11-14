Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово

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Временные ограничения начали действовать в аэропорту Домодедово. Гавань не принимает и не отправляет рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ведомство пояснило, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Домодедово стал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами 14 ноября. Пассажиров призвали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло авиагавани, так как в расписании полетов возможны изменения.

Ранее Российский союз туриндустрии напомнил, что в случае задержек рейсов пассажирам стоит отслеживать уведомления авиаперевозчика и через его онлайн-сервисы выбирать один из предложенных вариантов – например, перебронирование или возврат билета.

