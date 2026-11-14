Дрон атаковал пенсионера на электровелосипеде в Брянской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дрон-камикадзе атаковал 76-лентнего пенсионера на электовелосипеде в селе Чуровичи Брянской области. В результате он погиб, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в МАХ.

"Мужчина ехал на электровелосипеде, когда его атаковал украинский дрон-камикадзе. Огромное горе для близких", – отметил он.

Губернатор подчеркнул, что семье будет оказана необходимая помощь.

Ранее украинские беспилотники атаковали центр Луганска в разгар рабочего дня, в результате чего получили повреждения многоквартирные дома и гражданские объекты.

Вблизи места удара находились поликлиника, школа, остановка общественного транспорта и магазины. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

