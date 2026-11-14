ВС РФ освободили Терсянку в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Терсянка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в результате активных действий взяли село под контроль.

Кроме того, за сутки ВСУ потеряли в зоне СВО порядка 1 085 военнослужащих.

Ранее ВС РФ ударили по украинским энергообъектам. В частности, атаке подверглась электроподстанция напряжением 330 киловольт в Кривом Роге Днепропетровской области. Еще две подстанции напряжением 110 и 330 киловольт вышли из строя в населенных пунктах Маяки и Усатово Одесской области.

