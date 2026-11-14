14 ноября, 09:09Город
Фестиваль орхидей откроется в "Аптекарском огороде" 26 декабря
Фото: MAX/"Аптекарский огород МГУ"
В Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород" 26 декабря начнется фестиваль орхидей и хищных растений "Тропическая зима". Об этом сообщила пресс-служба сада.
"Посмотрите, какие эффектные орхидеи цветут прямо сейчас в тропических джунглях "Аптекарского огорода"! И это лишь малая часть экзотических чудес, которые ждут вас за стеклом наших оранжерей", – говорится в сообщении.
Гостям сада также доступна отдельная обзорная экскурсия "Жизнь за стеклом: тропики и субтропики".
Ранее в водной оранжерее "Аптекарского огорода" начало цвести какао и распускать цветки гигантская кувшинка Виктория амазонская.
Увидеть оба растения можно только во время обзорных экскурсий по оранжереям. Самостоятельное посещение Викторной оранжереи не предусмотрено.