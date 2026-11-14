Два человека погибли в ДТП с участием 16-летнего водителя в Саратове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Саратове. Об этом сообщили в главке МВД России по Саратовской области.

Авария произошла ночью напротив дома № 9 в 1-м Строительном проезде. Там столкнулись ВАЗ-2114 и Lada Granta.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры ВАЗ-2114 – мужчины 1998 и 2006 годов рождения скончались на месте происшествия", – говорится в сообщении главка.

16-летний водитель ВАЗ-2114, водитель Lada Granta и два его пассажира доставлены в больницу.

Ранее семь человек погибли при столкновении двух легковушек в Звениговском районе Марий Эл. Также есть пострадавшие, однако их количество не уточняется. На место ЧП выезжал начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Марий Эл полковник полиции Владимир Мухачев.