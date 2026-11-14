Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 08:45

Происшествия

Два человека погибли в ДТП с участием 16-летнего водителя в Саратове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Саратове. Об этом сообщили в главке МВД России по Саратовской области.

Авария произошла ночью напротив дома № 9 в 1-м Строительном проезде. Там столкнулись ВАЗ-2114 и Lada Granta.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры ВАЗ-2114 – мужчины 1998 и 2006 годов рождения скончались на месте происшествия", – говорится в сообщении главка.

16-летний водитель ВАЗ-2114, водитель Lada Granta и два его пассажира доставлены в больницу.

Ранее семь человек погибли при столкновении двух легковушек в Звениговском районе Марий Эл. Также есть пострадавшие, однако их количество не уточняется. На место ЧП выезжал начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Марий Эл полковник полиции Владимир Мухачев.

В Подмосковье лось выбежал на трассу и устроил ДТП

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика