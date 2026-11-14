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14 ноября, 08:34

Транспорт

Поезд "Иволга 5.0" прошел испытания и готов к серийному производству

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Электропоезд "Иволга 5.0 ЦТУ" успешно прошел все испытания и подтвердил соответствие техническим требованиям. После завершения сертификации планируется запуск состава в серийное производство, заявил ТАСС заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По словам вице-мэра, первая партия 11-вагонных поездов выйдет на маршруты Центрального транспортного узла (ЦТУ) до Владимира, Калуги и Тулы в 2027 году. В настоящее время столичное правительство формирует до 90% заказа по электропоездам российского транспортного машиностроения – это крупнейший заказ отрасли с 2014 года. В создании новой "Иволги" задействованы до тысячи предприятий и около 120 тысяч работников по всей России.

Поезд создали специально для ЦТУ, который охватывает Москву, Подмосковье и еще девять сопредельных областей, где живут почти 25% населения страны – более 31 миллиона человек. На него приходится 75% всех пригородных железнодорожных перевозок в России – порядка 3 миллионов пассажиров в сутки.

"Для таких расстояний нужен особый уровень комфорта. Пассажиры будут проводить в дороге примерно 1,5–2 часа. И мы это учли", – уточнил Ликсутов.

В новой "Иволге" будет 747 сидячих мест, что на 100 больше, чем в прошлой модели. Также увеличено пространство для ног, появились зоны для ручной клади и крупногабаритных вещей, кулеры с питьевой водой и шесть санитарных модулей.

Между тем с начала осени пассажиры МЦД совершили свыше 88 миллионов поездок. Ликсутов отметил, что такие результаты говорят о востребованности данного вида транспорта. На МЦД-1 пришлось 17,9 миллиона поездок, на МЦД-2 – 24,1 миллиона, на МЦД-3 – 27,2 миллиона, а на МЦД-4 – 19,1 миллиона.

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