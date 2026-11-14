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14 ноября, 14:07

Шоу-бизнес

Лерчек назвала решение Путина о помиловании шансом на выздоровление

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, поблагодарила Владимира Путина за помилование, назвав такое решение шансом на выздоровление. Об этом она заявила в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Это шанс на то, чтобы победить рак навсегда. И я очень хочу жить ради своей семьи, и обязательно это сделаю", – подчеркнула блогер.

Лерчек отметила, что указ о помиловании означает для нее возможность жить. Она также выразила уверенность в том, что сможет победить онкологию.

В 2024 году Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин оказались фигурантами уголовного дела о создании преступного сообщества и легализации полученных незаконным путем денег. Они перевели за рубеж свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов. Позднее Чекалина приговорили к 7 годам колонии.

Расследование в отношении Лерчек приостанавливали из-за выявлении у нее онкологии, но потом возобновили. В конце июля 2026 года суд назначил ей условное наказание, штраф 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.

В ноябре Мосгорсуд признал приговор законным, после чего Чекалина попросила Путина о помиловании. 14 ноября президент России помиловал блогера и освободил от наказания.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что решение о помиловании со стороны Путина было принято из соображений гуманности. При этом он отметил, что экономический ущерб для государства был очень большим.

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