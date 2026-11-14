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14 ноября, 17:28

Происшествия

Грузовик протаранил 5 автомобилей на трассе в подмосковном Солнечногорске

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

Массовое ДТП произошло на 43-м километре трассы М-10 "Россия" в городском округе Солнечногорск в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Выяснилось, что водитель 1982 года рождения, управляя грузовиком, врезался в пять автомобилей, которые двигались в попутном направлении.
По данным ведомства, за медицинской помощью пока никто не обращался. Транспортные средства получили механические повреждения.

Сотрудники полиции проводят мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Ранее три автомобиля столкнулись в Марий Эл, в результате чего погибли три человека, еще пятеро пострадали. Авария произошла на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск в Звениговском районе. Предварительно, водитель Renault выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Hyundai Solaris и Ford Focus.

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