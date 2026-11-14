Преподавательнице предъявили обвинение в интимной связи с подростком в Петербурге

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Женщина обвиняется в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба городского управления СК РФ.

По данным ведомства, 30-летняя фигурантка с 2024 по 2025 год неоднократно совершала в отношении несовершеннолетнего развратные действия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ. Женщине предъявлено обвинение.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, на момент совершения преступления женщина работала преподавателем в частной школе Петербурга, а потерпевшим является ее 15-летний ученик.

"Сейчас ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", – говорится в сообщении.

Ранее в США преподавательница Джули Риццителло совратила двух учеников и забеременела от одного из них. По данным следствия, интимные отношения с первой жертвой она начала в 2017 году, а со второй – в 2024-м.

Беременность, обнаруженную после связи с первым учеником, женщина решила прервать. Романтические отношения с другим учащимся она начала, когда он устроился работать в пекарню семьи Риццителло и стал часто бывать у нее дома.

