14 ноября, 19:15Происшествия
Один человек пострадал в аварии с четырьмя машинами на Волгоградском проспекте
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Один человек пострадал в результате ДТП с четырьмя автомобилями на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ДТП произошло в районе дома 165к1 14 ноября. Движение по левой стороне затруднено на 3,6 километра. Объезд осуществляется по маршруту улица Академика Скрябина – улица Федора Полетаева – улица Зеленодольская – улица Жигулевская – улица Окская – выезд на Волгоградский проспект.
Ранее микроавтобус столкнулся с грузовиком в Пермском крае. Авария произошла на трассе Пермь – Екатеринбург возле поселка Ергач. В результате четыре человека попали в больницу. Уточнялось, что в микроавтобусе находились представители администрации Кунгурского округа Пермского края.