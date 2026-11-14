Один человек пострадал в аварии с четырьмя машинами на Волгоградском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один человек пострадал в результате ДТП с четырьмя автомобилями на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ДТП произошло в районе дома 165к1 14 ноября. Движение по левой стороне затруднено на 3,6 километра. Объезд осуществляется по маршруту улица Академика Скрябина – улица Федора Полетаева – улица Зеленодольская – улица Жигулевская – улица Окская – выезд на Волгоградский проспект.

Ранее микроавтобус столкнулся с грузовиком в Пермском крае. Авария произошла на трассе Пермь – Екатеринбург возле поселка Ергач. В результате четыре человека попали в больницу. Уточнялось, что в микроавтобусе находились представители администрации Кунгурского округа Пермского края.

