Несколько автомобилей столкнулись на Волгоградском проспекте

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ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в районе дома 165к1 на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение по левой стороне затруднено на 3,6 километра. Объезд осуществляется по маршруту улица Академика Скрябина – улица Федора Полетаева – улица Зеленодольская – улица Жигулевская – улица Окская – выезд на Волгоградский проспект.

Ранее три автомобиля столкнулись в Марий Эл, в результате чего погибли три человека, еще пятеро пострадали. Авария произошла на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск в Звениговском районе.

Предварительно, водитель Renault выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Hyundai Solaris и Ford Focus.

