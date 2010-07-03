Число постардавших от взрывов в Красноярском крае возросло до двенадцати

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Двенадцать пострадавших из-за взрывов на складе боеприпасов в городе Ачинск Красноярского края доставлены в районную больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медучреждении.

"К нам доставили двенадцатого пострадавшего, он в сознании, сейчас проходит обследование", – рассказал источник.

В больнице уточнили, что пока не могут прокомментировать состояние поступившего пациента.

"Только по результатам обследования будет принято решение, нужна ли ему госпитализация, или он будет проходить лечение амбулаторно", – заключил собеседник агентства.

Уточняется, что из 11 человек, доставленных в больницу ранее, госпитализированы шестеро. Остальные будут проходить лечение амбулаторно.

В понедельник в Ачинском районе Красноярского края пожар охватил хранилище пороховых зарядов. Был введен режим ЧС. Сообщалось о девяти пострадавших в результате происшествия.

Авиация Минобороны пообещала доставить к месту ЧП специальных роботов. Они будут задействованы в ликвидации последствий возгорания.