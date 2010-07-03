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05 августа, 22:47

В Красноярский край отправится дополнительный поезд из Москвы после ЧП на воинских складах

происшествия

05 августа, 22:47

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Для пассажиров маршрута №68 Москва – Абакан, следовавших до станций на участке Назарово – Абакан, назначили дополнительный поезд. Это связано с ЧП на военных складах в Ачинском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги.

Состав проследует по маршруту Абакан – Назарово по специальному расписанию, совершив остановки на станциях Шира, Копьево, Учум, Ужур и других.

Ранее сообщалось, что движение по участку Красноярской железной дороги Ачинск-2 – Назарово ограничено в связи с ЧП. Поезд №67 Абакан – Москва был остановлен на станции Шира и отправлен в Москву круговым маршрутом через Красноярск.

Поезд №68 Москва – Абакан остановили по станции Ачинск-1 и отправили в Абакан измененным маршрутом через Красноярск.

Ранее в Ачинском районе Красноярского края произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. На складах находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 мм. Природных пожаров в районе ЧП не зарегистрировано.

На территории Ачинского района ввели режим ЧС. Эвакуация жителей населенных пунктов Ачинского района, будет продолжаться всю ночь. Пассажиров предупредили, что поезда между Москвой и Абаканом могут следовать с задержками.

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