В Красноярский край отправится дополнительный поезд из Москвы после ЧП на воинских складах

Для пассажиров маршрута №68 Москва – Абакан, следовавших до станций на участке Назарово – Абакан, назначили дополнительный поезд. Это связано с ЧП на военных складах в Ачинском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги.
Состав проследует по маршруту Абакан – Назарово по специальному расписанию, совершив остановки на станциях Шира, Копьево, Учум, Ужур и других.
Ранее сообщалось, что движение по участку Красноярской железной дороги Ачинск-2 – Назарово ограничено в связи с ЧП. Поезд №67 Абакан – Москва был остановлен на станции Шира и отправлен в Москву круговым маршрутом через Красноярск.
Поезд №68 Москва – Абакан остановили по станции Ачинск-1 и отправили в Абакан измененным маршрутом через Красноярск.
Ранее в Ачинском районе Красноярского края произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. На складах находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 мм. Природных пожаров в районе ЧП не зарегистрировано.
На территории Ачинского района ввели режим ЧС. Эвакуация жителей населенных пунктов Ачинского района, будет продолжаться всю ночь. Пассажиров предупредили, что поезда между Москвой и Абаканом могут следовать с задержками.
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