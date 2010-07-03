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18:56

Роботы будут тушить пожар в Красноярском крае

происшествия

18:56

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Министерство обороны перебрасывает робототехнические комплексы пожаротушения "Уран-14" к месту ЧП в Красноярском крае, где загорелся склад боеприпасов. Об этом пишет "Интерфакс".

При этом в ведомстве сообщили, что горящий склад планировался к расформированию до 2022 года.

5 августа на складе хранения артиллерийских боеприпасов в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка Ачинского района, произошли взрыв и пожар. Поступала информация о восьми пострадавших. Данные о погибшем военном в Минобороны опровергли.

В городской администрации сообщили об эвакуации 11 тысяч жителей из-за ЧП. В Ачинск отправился первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

Отмечается, что пламенем охвачено хранилище пороховых зарядов к артбоеприпасам. На складах находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 мм. Природных пожаров в районе ЧП зарегистрировано не было.

Пассажиров предупредили, что поезда между Москвой и Абаканом могут следовать с задержками.

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