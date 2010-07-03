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17:53

Генпрокуратура выявила искажение статистики по лесным пожарам

происшествия пожар

17:53

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Фото: ТАСС/ФБУ "Авиалесоохрана"

Региональные власти искажали статистику по лесным пожарам в Иркутской области и других регионах, заявил прокурор Главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов.

По его словам, недостоверные сведения касались возгораний, расстояний до населенных пунктов и данных о времени ликвидации пожаров. По этой причине, отмечает Федосов, федеральные власти и профильные ведомства не успевали на них адекватно реагировать.

Прокурор выделил еще одну проблему – волокиту. Он пояснил, что из-за нее власти Приангарья не увеличили вовремя группировку для тушения пожаров.

На территории РФ зафиксировано порядка 470 возгораний в лесах общей площадью свыше 2,9 миллиона гектаров. В Якутии, Иркутской области, Красноярском крае и в двух районах Бурятии введен режим ЧС. В зоне задымления оказалось более 800 населенных пунктов.

В тушении пожаров участвуют почти десять тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 70 воздушных судов. Минобороны создало группировку из десяти самолетов и такого же числа вертолетов.

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Сюжет: Пожары в Сибири

происшествия пожар

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