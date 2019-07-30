Могут ли окутать столицу дым и запах гари из-за пожаров в Сибири

В Сибири и на Дальнем Востоке продолжают бушевать лесные пожары. По данным Минприроды, их площадь составляет 2,7 миллиона гектаров. Из-за стихии дым накрыл сотни населенных пунктов более чем в 20 регионах России. Некоторые экологи выразили опасения, что при определенных условиях на себе последствия пожаров могут почувствовать и москвичи: дым способен дотянуться до столицы. Разбираемся, стоит ли ждать в Москве отголосков стихийного бедствия в Сибири.

Режим ЧС в четырех регионах

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Во вторник, 30 июля, из-за природных пожаров в России ввели режим ЧС в четырех регионах страны: на всей территории Красноярского края, Иркутской области, а также в одном районе Якутии и двух районах Бурятии. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что в общей сложности площадь лесных пожаров достигла почти трех миллионов гектаров.





Дмитрий Кобылкин глава Минприроды Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия. Площадь лесных пожаров зонами контроля составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12 процентов больше уровня прошлого года.

По словам Кобылкина, сохраняется угроза задымления населенных пунктов. При этом глава Минприроды добавил, что Росгидромет "ведет постоянный мониторинг состояния допустимой концентрации в воздухе". По его словам, на утро текущего дня превышений зафиксировано не было.





Дмитрий Кобылкин глава Минприроды Пострадавших от лесных пожаров и жертв на сегодняшний день нет, ситуация тем не менее тяжелая.

В борьбе со стихией задействованы 95 процентов личного состава и вся имеющаяся техника федеральной Авиалесоохраны. В Авиалесоохране ранее рассказали, что масштабные лесные пожары в Сибири спровоцировала сильная жара при отсутствии дождей: "Причиной пожаров и их распространения стали сухие грозы в условиях длительного периода засушливой, аномально жаркой – до +30 градусов и выше – ветреной погоды".

В то же время в МЧС отмечают, что погодные аномалии стали причиной роста площадей пожаров. "Исходя из анализа, полученного из Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России, мы можем делать выводы, что в ряде субъектов РФ происходят аномальные явления", – рассказал первый замглавы МЧС Александр Чуприян. По его словам, в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока наблюдаются сильнейшие осадки, тогда как в других дожди не идут вообще. "Чем больше очаг пожара, тем больше он блокирует влагу. Из данных космического мониторинга видно, что циклоны обходят это место (пожара. – Прим. ред.), поэтому долгожданные дожди не происходят", – пояснил Чуприян.

Дым может добраться до Москвы?

Фото: ТАСС/Светлана Павлова

Сегодня порядка 500 населенных пунктов более чем в 20 российских регионах оказались в зоне задымления из-за природной стихии. Но экологи полагают, что это не предел. Руководитель противопожарного отдела российского отделения "Гринпис" Григорий Куксин отметил, что дым из Сибири может дотянуться и до столицы.



Григорий Куксин руководитель противопожарного отдела российского отделения "Гринпис" До Москвы он теоретически долететь может, если будет такой же сильный ветер на запад, как было несколько дней назад. Тогда дым перевалил за Уральские горы и попал в Поволжье. Это очень необычно и даже аномально, так как дым в тех областях уходит преимущественно на север и восток. Сейчас он снова повернул на восток, и мы видим его шлейф, который читается до Аляски. То есть он проходит больше пяти–шести тысяч километров. Это задымление планетарного масштаба.

"Я не буду пугать москвичей задымлением. Даже если мы и увидим дымку в небе, то это несопоставимо с тем, что творится в Сибири. Плюс на запад все-таки дым несет очень редко", – добавил он.

Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков также не исключил вероятность того, что москвичи могут ощутить на себе последствия пожаров в Сибири. Более того, по его мнению, отголоски чрезвычайной ситуации способны дойти до Западной Европы "в силу складывающейся ситуации в атмосфере".

"Дело в том, что над северо-восточными районами европейской России сейчас располагается высокий обширный циклон. Его сфера влияния распространяется на большую территорию – от Балтики до Центральной Сибири. Соответственно, вовлекаемые в его циркуляцию воздушные массы могут распространяться на данную территорию", – сказал он в разговоре с Москвой 24.

Появится ли в Москве дым от сибирских пожаров

При этом в Росгидромете москвичей успокоили. В России не бывает погодных условий, которые способствовали бы приходу дыма из Сибири в столицу, говорит начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.





Юрий Варакин начальник ситуационного центра Росгидромета Для того чтобы это произошло, определенные условия должны сохраняться не одну неделю, но у нас не бывает так, чтобы там пять–семь дней не было дождя, не появился циклон, не поменялась циркуляция.

Синоптик также отметил, что обычно циркуляция воздуха в атмосфере "идет с запада на восток, а не наоборот". Он добавил, что ни дым, ни запах гари в столице не появятся, по крайней мере, в ближайшие семь–восемь дней. "Уже в выходные воздушные массы к нам будут идти не с Сибири, а с запада, юго-запада. Мы уже говорим про встречные курсы", – отметил он.