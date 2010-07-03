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03:45

Дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы – "Гринпис"

происшествия пожар экология общество город

03:45

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Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин

Руководитель противопожарного отдела российского отделения "Гринпис" Григорий Куксин рассказал, что дым от сибирских пожаров теоретически может долететь до Москвы.

По его словам, это произойдет в том случае, если в районе пожаров будет дуть сильный ветер на запад.

"Я не буду пугать москвичей задымлением. Даже если мы и увидим дымку в небе, то это несопоставимо с тем, что творится в Сибири. Плюс, на запад все-таки дым несет очень редко", – рассказал эксперт "Вечерней Москве".

Однако при таких обстоятельствах несколькими днями ранее дым перевалил за Уральские горы и попал в Поволжье.

"Сейчас он снова повернул на восток, и мы видим его шлейф, который читается до Аляски. То есть он проходит больше 5–6 тысяч километров. Это задымление планетарного масштаба", – добавил представитель "Гринпис Россия".

Куксин подчеркнул, что перелом в ситуации с пожарами невозможен до наступления устойчивых дождей.

29 июля МЧС ввело режим ЧС в лесах на всей территории Красноярского края и Иркутской области, частично – в республике Бурятия.

Площадь лесных пожаров в Сибири уже превысила 1,6 миллиона гектаров. Отмечалось, что в регионах округа действует 232 очага.

Под Красноярском горит почти миллион гектаров тайги

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