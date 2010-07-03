Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн гектаров

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Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 миллиона гектаров. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло.

"По состоянию на утро 29 июля, в регионах округа действует 232 очага лесных пожаров на площади 1 миллион 603 тысячи 138,5 гектаров. Наиболее сложная обстановка отмечается в Красноярском крае (94 пожара) и Иркутской области (137 пожаров). В пятикилометровой зоне находятся три населенных пункта, угрозы населению нет", – говорится в сообщении.

Уточняется, что с 22 по 27 июля из-за возникших метеорологических условий площадь пожара увеличились более чем на 60% – до 1,5 миллиона гектаров. На территории восьми субъектов округа присутствовал едкий запах гари и задымление.

Меняйло отмечает, что в данной ситуации необходимо работать комплексно. Региональные органы власти совместно с представителями территориальных подразделений федеральных органов власти должны обеспечить предохранительные меры, предотвращая переход огня на другие населенные пункты и объекты экономики. Также, по его словам, нужно выстроить грамотный план работы с арендаторами леса.

Ранее сотрудники Авиалесоохраны сообщили, что пожары в Сибири начались из-за отсутствия дождей. При этом, по данным ведомства, 95% затронутых огнем территорий труднодоступны.

По словам экспертов, в тушении пожаров принимает участие около двух тысяч человек и примерно 250 единиц наземной техники. С воздуха обстановку мониторят 12 самолетов. Еще 16 воздушных судов задействованы в ликвидации очагов возгорания.

