Авиалесоохрана назвала причины лесных пожаров в Сибири

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В Сибири сильная жара при отсутствии дождей вызвала масштабные лесные пожары. Они охватили площадь в 2,3 миллиона гектаров, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны. При этом, по данным ведомства, 95% затронутых огнем территорий труднодоступны.

Как пояснили специалисты Авиалесоохраны, "причиной пожаров и их распространения стали сухие грозы в условиях длительного периода засушливой, аномально жаркой – до +30 градусов и выше, ветреной погоды". Помимо этого, в июле в отдельных районах Эвенкии выпало всего 5% климатической нормы осадков. В то же время температура воздуха была выше нормы на три–пять градусов.

По словам экспертов, в тушении пожаров принимает участие около двух тысяч человек и примерно 250 единиц наземной техники. С воздуха обстановку мониторят 12 самолетов. Еще 16 воздушных судов задействованы в ликвидации очагов возгорания.

Ранее собщалось, что жара бьет рекорды в Европе с конца июня. Сразу несколько температурных рекордов были побиты в Германии, Польше и Чехии. Столбики термометров преодолели отметку в +40 градусов в Италии, Испании и Швейцарии.

В 59 департаментах Франции объявили оранжевый уровень погодной опасности. Аномальная жара стала причиной отключения двух энергоблоков атомной электростанции на юге страны. Кроме того, по данным СМИ, из-за жары в Париже может рухнуть потолок Нотр-Дама.