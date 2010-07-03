Авиалесоохрана назвала причины лесных пожаров в Сибири

В Сибири сильная жара при отсутствии дождей вызвала масштабные лесные пожары. Они охватили площадь в 2,3 миллиона гектаров, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны. При этом, по данным ведомства, 95% затронутых огнем территорий труднодоступны.
Как пояснили специалисты Авиалесоохраны, "причиной пожаров и их распространения стали сухие грозы в условиях длительного периода засушливой, аномально жаркой – до +30 градусов и выше, ветреной погоды". Помимо этого, в июле в отдельных районах Эвенкии выпало всего 5% климатической нормы осадков. В то же время температура воздуха была выше нормы на три–пять градусов.
По словам экспертов, в тушении пожаров принимает участие около двух тысяч человек и примерно 250 единиц наземной техники. С воздуха обстановку мониторят 12 самолетов. Еще 16 воздушных судов задействованы в ликвидации очагов возгорания.
Ранее собщалось, что жара бьет рекорды в Европе с конца июня. Сразу несколько температурных рекордов были побиты в Германии, Польше и Чехии. Столбики термометров преодолели отметку в +40 градусов в Италии, Испании и Швейцарии.
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