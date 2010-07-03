Рекордную жару в Европе показали из космоса

На сайте Европейского космического агентства (ЕКА) опубликовано изображение, где показана рекордная жара в европейских странах. Снимок сделан спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B.

Согласно полученным данным, особенно высокая температура зафиксирована во Франции, Испании и Италии.

Ранее сообщалось, что в Германии установлен новый температурный максимум – столбик термометра поднялся до отметки +41 градус. Жители проводят время у водоемов.

В 59 департаментах Франции объявили оранжевый уровень погодной опасности. В ближайшие дни столбики термометров превысят 40-градусную отметку. Аномальная жара стала причиной отключения двух энергоблоков атомной электростанции на юге страны. Для охлаждения реакторов используется вода из реки. Специалисты опасаются, что температура воды при той жаре, что ожидает страну в ближайшие дни, окажется слишком высокой.

В СМИ также пишут, что во Франции из-за жары может рухнуть потолок Нотр-Дама. Влага, скопившаяся после тушения пожара в апреле, стала высыхать слишком быстро. Рабочие начали укреплять собор.

Между тем россиян предупредили о снеге в европейской части страны.

