Ученые рассказали, какие регионы Земли станут непригодными для жизни

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Частота, интенсивность и продолжительность периодов сильной жары значительно возросли, сообщает News.ru.

Непригодными для жизни могут оказаться часть Индии, некоторые регионы Бангладеша, долина реки Ганг, север Шри-Ланки и восток Пакистана. Это связано с тем, что, по прогнозам ученых Массачусетского технологического института, до конца столетия глобальная температура повысится на 4,5 градуса из-за вредных выбросов. Эксперты подчеркнули, что изменение климата поставит под угрозу жизни более миллиарда людей.

Индонезия за последние 15 лет лишилась свыше 30 тысяч гектаров земли. Причиной тому – изменения климата и вырубка лесов, эрозии береговой линии.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ранее рассказала, что температура +56,7 градуса Цельсия, зафиксированная в июне 1913 года в калифорнийской Долине Смерти, является рекордом в истории наблюдений. Следом – 55 градусов, отмеченные синоптиками в июле 1931 года в прибрежном городе Келибия в северо-восточной части Туниса.

Еще несколько температурных рекордов пришлись на последнее десятилетие. В июле 2016 года в Кувейте столбики термометров поднялись до 54 градусов. В тот же день в некоторых районах Ирака они достигали 53,9 градуса. Это самый высокий показатель для Азии.