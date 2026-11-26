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Посла России Сергея Беляева вызвали МИД Швеции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Стокгольме.

В шведском ведомстве послу объявили демарш в связи с обвинениями в адрес России в якобы нарушении воздушного пространства Польши и предполагаемых провокациях в Дании. При этом не было представлено убедительных подтверждений причастности российской стороны ни к одному из этих событий.

Также в дипмиссии напомнили, что Россия не наносит ударов по территории стран – членов Евросоюза, о чем уже неоднократно заявлялось.

Ранее неизвестный летательный аппарат упал в районе польского населенного пункта Новый Липовец. Представители местной прокуратуры уточнили, что объект рухнул на поле, жертв и разрушений нет.

После этого российского посла в Польше Георгия Михно вызвали в МИД республики из-за якобы нарушения воздушного пространства страны. Дипломат отверг обвинения Варшавы и уточнил, что Москва не имеет с этим ничего общего.