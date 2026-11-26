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Искусственный интеллект (ИИ) способен наносить ущерб, в том числе в военной сфере. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Президент также указал на два фактора, усиливающие эти риски: повышение степени автономности систем и распространение ИИ-агентов.

Глава государства в ходе этого же выступления отметил, что в России необходимо выстроить эффективную защиту страны, критической инфраструктуры, граждан и бизнеса от угроз кибератак с использованием ИИ. По его словам, нужно создать необходимую систему управления технологическим развитием и настраивать правовое регулирование с учетом планов широкого внедрения ИИ.

До этого Минобороны России разработало сервис, который дает разработчикам беспилотных систем доступ к видеозаписям боевого применения дронов для обучения нейросетей военного назначения. К сервису уже присоединились более 40 организаций, занимающихся обучением нейросетей.