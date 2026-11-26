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Владимир Путин назвал дефицит электроэнергии и сложную компонентную базу "бутылочным горлышком" в развитии искусственного интеллекта и технологической гонке. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Президент отметил, что развитие ИИ требует огромных инвестиций, а их коммерческий успех на длительной дистанции не гарантирован.

"И вот здесь риски для банков, для тех, кто будет кредитовать все эти проекты... тоже надо учитывать", – подчеркнул он.

Кроме того, Путин обратил внимание, что стоимость всех фундаментальных моделей ИИ регулярно возрастает. Глава государства добавил, что также идет строительство очень больших вычислительных центров.

Ранее российский президент заявил, что Россия располагает крупными запасами энергоресурсов, включая гидроэнергетику и возобновляемые источники. Это дает стране конкурентные преимущества в развитии ИИ. Президент добавил, что в России работают компании, которые являются лидерами в сфере ИИ.