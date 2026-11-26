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Обыски и другие следственные действия проходят в администрации Вологды по уголовным делам, возбужденным после смерти пятилетней девочки от истощения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

В городской администрации от комментариев воздержались. В свою очередь, в СУ СК России по Вологодской области сообщили, что следователи и криминалисты проводят необходимые мероприятия для установления обстоятельств трагедии.

26 ноября стало известно о гибели пятилетней девочки от истощения. Ее семилетнего брата госпитализировали в аналогичном состоянии. Следователи возбудили уголовные дела об убийстве и халатности.

Семья, в которой воспитывались 12 детей, включая 11 несовершеннолетних, с 2020 года состояла на профилактическом учете из-за антисанитарных условий в квартире. По данным регионального Минсоцзащиты, отец семейства неоднократно отказывался от продуктовых наборов. Мать позднее рассказала, что не вызывала скорую помощь, так как рассчитывала откормить детей кашей.

Впоследствии СМИ сообщили о задержании родителей погибшей девочки. Ожидается, что 27 ноября суд изберет супругам меру пресечения.

