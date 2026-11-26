Пятилетняя девочка умерла от истощения в Вологде в семье, в которой воспитывались 12 детей. При этом, по данным СМИ, ежемесячно родители получали пособия на детей, а с 2020 года с семьей проводили профилактические беседы. Все подробности – в материале Москвы 24.

Что произошло

Фото: телеграм-канал Mash

О смерти ребенка от истощения в Вологде стало известно 26 ноября. По данным следствия, в семье воспитывались 12 детей, из которых 11 – несовершеннолетние. Семья при этом с 2020 года состояла на профилактическом учете, поскольку родители – 38-летние Николай и Вера – не обеспечивали детям необходимый уход, а в доме была антисанитария. Помимо 5-летней девочки, в больницу города был доставлен ее 7-летний брат – тоже с признаками истощения. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

В связи со смертью девочки следователи возбудили уголовные дела об убийстве и ненадлежащем исполнении обязанностей службами профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Кроме того, решается вопрос о возбуждении дела о халатности.

За ситуацией следит губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. По результатам обследования квартиры специалисты заключили, что условия проживания детей были ненадлежащими. Как сообщил глава региона, девять детей направили в Вологодскую областную детскую клиническую больницу. Филимонов отметил, что случившееся идет вразрез с политикой поддержки семей и задачами народосбережения.

Обстоятельства произошедшего выясняют компетентные органы, комиссия по делам несовершеннолетних, а также представители министерств здравоохранения и социальной защиты. По версии следствия, сотрудники органов системы профилактики не приняли своевременных мер для защиты прав и законных интересов детей. В настоящее время решается вопрос об их изъятии из семьи и помещении в специализированные учреждения.

Министр здравоохранения Игорь Петчин сообщил, что все дети прошли медицинское обследование. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, в свою очередь, сообщала, что в больнице находится представитель ее аппарата.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила SHOT, что депутаты намерены запросить у органов опеки объяснения по ситуации. По ее словам, вопросы также есть к региональному уполномоченному по правам ребенка. Семья находилась на учете с 2020 года, но необходимой помощи ей так и не предоставили.

По данным СМИ, родителей погибшего ребенка задержали.

Пособия в 200 тысяч и голодные дети

Фото: телеграм-канал Mash

Семья проживает в квартире площадью примерно 50 квадратных метров и накопила долги по кредитам и коммунальным платежам. По информации Baza, общая сумма задолженности составила более 512 тысяч рублей. Из них свыше половины приходится на услуги ЖКХ, около 170 тысяч рублей – на кредиты. Кроме того, в списке долгов значатся имущественные взыскания, административный штраф и исполнительские сборы. По этим обязательствам приставы возбудили восемь исполнительных производств.

Тем временем, как выяснили РЕН ТВ, каждый месяц семья получает пособия на сумму более 200 тысяч рублей. Младший ребенок родился в 2026 году, после чего женщине, предварительно, удалили маточные трубы. Со слов очевидцев, Николай постоянно работает, а его супруга с трудом передвигается и не может справляться с уходом за детьми самостоятельно. Соседи рассказали, что Вера – "странная женщина": она не рассказывала о последней беременности окружающим, заявляя, что у нее выросла "огромная грыжа".

"Многодетная семья была поставлена на учет как неблагополучная по следующим причинам: антисанитарные условия в жилье, пропуски посещения медучреждений, которые необходимы младшим детям, пропуски школ и детских садов. Мать находится в декретном отпуске, написала заявление, и по ее заявлению два младших ребенка находились дома при матери, детский сад не посещали", – сообщил министр труда и социальной защиты Вологодской области Александр Ершов на оперативном совещании правительства области.

Кроме того, вероятно, дети подвергались избиениям: в апреле 2026 года сотрудники детского сада заметили следы побоев у шестилетнего мальчика, выяснил телеграм-канал Mash. Воспитатели пытались связаться с его матерью и встретиться с ней, однако дверь квартиры им не открывали, а по телефону женщина отвечала грубо. Попасть внутрь удалось только спустя месяц.

В сентябре мальчик должен был пойти в первый класс, однако родители оставили его в детском саду. Руководство и сотрудники учреждения неоднократно обращались в органы опеки. Родители других воспитанников рассказали, что из многодетной семьи сад посещали только трое детей и делали это нерегулярно. Мать объясняла их отсутствие нехваткой времени.

По данным местных СМИ, дети голодали и несколько раз оставались на второй год. В частности, один из мальчиков трижды не мог закончить 9-й класс. Аналогичные проблемы были у его сестры – девочка ходила в школу, чтобы поесть.

Однако знакомая семьи рассказала, что дети всегда были накормлены, а в квартире не наблюдалось серьезной антисанитарии. Она охарактеризовала супругов как заботливых родителей и отметила, что дома обычно царило спокойствие. Беспорядок женщина связала с большим количеством детей в семье. Кроме того, из-за худобы детей окружающие шутили, что они не доедают, однако женщина связывала это с их телосложением. Также она подтвердила, что Вера не работала и имела проблемы со здоровьем.

В последние годы супруги отдалились от родственников и знакомых, объясняя это нехваткой времени на общение из-за воспитания детей. Брат Веры признался, что не знал, что у них происходит, – сестра ничего ему не рассказывала.

Профилактический рейд

Фото: телеграм-канал Mash

В начале ноября сотрудники полиции посетили в рамках рейда семью с профилактического учета. Во время проверки выяснилось, что родители были пьяны, а в квартире царила антисанитария. В результате пятерых детей – от 10 месяцев до 15 лет – забрали из семьи и направили в медицинское учреждение, где за ними наблюдали специалисты.

18 ноября уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области Антонина Федорова заявила, что ситуацию удалось оперативно взять под контроль. По ее словам, специалисты посетили квартиру семьи и убедились, что родители провели генеральную уборку и привели в порядок вещи детей. Федорова также посетила семью в больнице и договорилась со старшими детьми о поддержании связи. Подросткам передали необходимые контакты. В ходе внепланового межведомственного консилиума изъятых детей вернули родителям.



Антонина Федорова уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области Дети дома. Спасибо всем за неравнодушие.

О том, что в семье были проблемы с алкоголем, известно давно: в сентябре 2025 года Николай устроил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Перед этим он поссорился с женой, выпил полбутылки водки и отправился на дачу. Позже к нему приехала Вера, после чего они вместе решили прокатиться на машине. Во время поездки автомобиль на высокой скорости столкнулся с мотоциклом на улице Михаила Поповича, травмы получил ребенок-пассажир. От удара он оказался на лобовом стекле машины, после чего полгода проходил восстановление и носил корсет. Николая обязали компенсировать семье пострадавшего моральный ущерб в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, ему назначили условный срок – три года лишения свободы.