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В октябре Японию посетили 32,6 тысячи россиян – это рекордный показатель за месяц. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на данные Японской национальной туристической организации.

По сравнению с октябрем 2025 года число туристов из России, отправившихся в эту страну, увеличилось на 8,5%. Положительная динамика сохраняется и по итогам более продолжительного периода – за первые 10 месяцев 2026 года в Японию съездили 188,2 тысячи россиян. За аналогичный отрезок прошлого года этот показатель составлял 159,2 тысячи.

Интерес к путешествиям по Японии продолжает расти, несмотря на действующие санкции. При этом общая туристическая статистика страны демонстрирует обратную тенденцию: за январь – октябрь количество иностранных гостей сократилось на 2,5%.

Ранее стало известно, что Россия и Индонезия обсуждают возможность введения безвизового режима. По оценке вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, отмена виз может увеличить число российских туристов в стране на 20%.

За первые девять месяцев 2026 года Индонезию посетили 178 тысяч россиян – на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным направлением для путешественников остается остров Бали.