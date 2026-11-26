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Шоколад и другие сладости действительно улучшают настроение, но рассчитывать на такой способ снятия стресса стоит, только если сладкое вписывается в суточную норму калорий. Об этом диетолог-нутрициолог Роман Пристанский рассказал "Радио 1".

По словам специалиста, быстрые углеводы и правда влияют на настроение: не случайно сладкие батончики в магазинах называют энергетическими, ведь углеводы дают силы. Именно поэтому многие люди во время стресса хотят съесть булку, печенье или торт.

Пристанский предупредил, что в такой пище содержится много калорий, поэтому ее употребление может привести к набору веса и риску серьезных заболеваний. Если же калорийность за день за счет другой еды оказалась недостаточной, то человек может спокойно съесть сладость.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, ассистент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Алина Гаврилова рассказала, что люди с повышенным давлением могут не исключать сладости из рациона полностью. Это популярный миф, подчеркнула она.

По словам специалиста, сам по себе сахар не оказывает такого же прямого воздействия на артериальное давление, как, например, соль. Основная опасность заключается в наборе лишнего веса и повышении риска развития сахарного диабета.

