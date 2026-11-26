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В России скоро начнут прививать отечественной вакциной от папилломавирусной инфекции. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Евгения Котова, передает РИА Новости.

Она уточнила, что на проведение этого мероприятия выделены деньги из федерального бюджета России. На данный момент готовятся все необходимые изменения для нормативно правовых актов.

Это связано с тем, что и отечественная вакцина, и финансовая поддержка подобных мероприятий становятся все более доступными. Кроме того, Котова подчеркнула, что такие меры позволят снизить риск возникновения большого количества онкологических заболеваний у женщин.

Первая партия российской вакцины против вируса папилломы человека "Цегардекс" должна была поступить в медицинские учреждения в конце сентября. Препарат разработала компания "Нанолек". Поставки насчитывали 30 тысяч доз, а до конца года планируется выпустить до 600 тысяч доз. Вакцина защищает от типов вируса 6, 11, 16 и 18.