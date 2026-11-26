Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отверг приведенные генсеком НАТО Марком Рютте данные о потерях российских войск в ходе спецоперации. В разговоре с журналистами он назвал "взятыми с потолка" оценки главы альянса, сопоставившего их с потерями американской армии за 14 лет войны во Вьетнаме.

Шойгу обратил внимание на то, что Рютте не упомянул о последствиях военных действий США для населения Юго-Восточной Азии. По словам секретаря Совбеза РФ, конфликт унес жизни около 3,4 миллиона вьетнамцев, в том числе более 2 миллионов гражданских лиц. Число погибших в Лаосе и Камбодже он оценил еще в 400 тысяч человек.

Как подчеркнул Шойгу, объем сброшенных американцами на страны региона бомб достиг 7,5 миллиона тонн, превысив суммарный показатель всех участников Второй мировой войны. Кроме того, по его словам, применение высокотоксичного вещества Agent Orange затронуло от 2 до 5 миллионов человек. Последствия ее использования сохраняются по сей день.

Секретарь Совбеза также напомнил о 20-летнем военном присутствии западных стран в Афганистане, жертвами которого, по приведенным им данным, стали более 200 тысяч человек. Шойгу расценил высказывания Рютте как проявление двойных стандартов.

"Впрочем, манипуляции с цифрами давно стали излюбленным инструментом западников. Именно мифическими "успехами" украинских неонацистов они стремятся доказать "эффективность" своих кровавых инвестиций в продолжение конфликта", – цитирует секретаря Совбеза РФ РИА Новости.

Между тем бывшая пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель ранее оценила ежемесячные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 25–27 тысяч военнослужащих. Она также заявила, что, несмотря на заявления Зеленского, украинская армия продолжает терять территории.

При этом в Службе внешней разведки России уверены, что руководство Евросоюза ищет способы восполнить потери ВСУ и обратило внимание на украинских мужчин, проживающих в странах ЕС. В Брюсселе исходят из того, что более миллиона украинских мужчин в Евросоюзе – "отличный расходный материал".

