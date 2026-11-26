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Разведение кур в квартире может закончиться для хозяев штрафами и даже потерей жилплощади. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Ранее пользовательница Сети пожаловалась, что ее соседи начали разводить в квартире бройлеров ради экономии на продуктах. Остальные жильцы узнали об этом по распространившемуся запаху.

Георгиева отметила, что прямого запрета на разведение птиц в многоквартирном доме нет. Однако такое занятие требует соблюдения различных требований по содержанию, а также хранению и обезвреживанию помета, дезинфекции помещений, профилактическим ветеринарным мероприятиям: птиц нужно прививать, давать витамины и прочее.

Делать все это необходимо, даже если хозяева завели небольшое количество куриц "для себя".





Алла Георгиева юрист К тому же надо понимать: если оформлено право собственности на квартиру, это не значит, что можно пользоваться ей как хочется. Важно соблюдать права других жильцов, а распространение специфического запаха от кур уже их нарушает. Поэтому недовольные соседи могут потребовать немедленного закрытия такой птицефермы.

Для этого следует пожаловаться в управляющую компанию или ТСЖ. Также можно обратиться в Роспотребнадзор, в Государственную жилищную инспекцию, полицию и прокуратуру, а еще в Россельхознадзор или региональную ветеринарную службу.

"Соседей, разводящих кур, могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений (6.4 КоАП РФ), сумма составит от 500 до 1 000 рублей. Такое же наказание последует и по статье о нарушении правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил (10.6 КоАП РФ). Плюс могут взыскать от 1 000 до 1 500 рублей по статье о нарушении правил пользования жилыми помещениями (7.21 КоАП РФ)", – пояснила юрист.

Также соседи имеют право подать иск в суд о взыскании компенсации морального вреда, отметила Георгиева.





Алла Георгиева юрист В качестве крайней меры, когда не выполняются предписания уполномоченных государственных органов и продолжают нарушаться права соседей, владельцев кур способны лишить жилья по статье о прекращении права собственности на бесхозяйственно содержимое помещение (287.7 ГК РФ).

Квартиру в этом случае могут продать с публичных торгов, а собственнику выплатят вырученные средства за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

Ранее юрист Алексей Петропольский предупредил, что владельцам громких попугаев, которые мешают соседям спать по ночам, может грозить административная ответственность. Например, в Москве нарушение тишины в период с 23:00 до 07:00 чревато предупреждением или штрафом от 1 000 до 2 000 рублей.

