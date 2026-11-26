Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи Красногорской больницы спасли мужчину с гнилостно-некротической флегмоной – тяжелой инфекцией с омертвением тканей, которая сопровождается общей воспалительной реакцией организма. За несколько дней до поступления в медучреждение пациент на рыбалке промыл рану водой и приложил подорожник, сообщается на сайте Минздрава Московской области.

Мужчину доставила в медучреждение бригада скорой помощи. Он жаловался на повышенную температуру, отек и боль в кисти с предплечьем, посинение кожи и гной в области раны.

Выяснилось, что за несколько дней до этого на рыбалке пациент зацепил тыльной стороной ладони крючок, а затем промыл рану. У мужчины взяли анализы, по результатам которых диагностировали выраженное воспаление.

На рентгене также было видно скопление газа в мягких тканях – это признак анаэробной инфекции, то есть заражения бактериями, которые живут без кислорода. Такое заболевание прогрессирует быстро, и без оказания необходимой помощи возможен летальный исход.

Как отметил заведующий вторым хирургическим отделением Красногорской клинической больницы Дмитрий Жилкин, мужчину прооперировали в экстренном порядке. В ходе вмешательства флегмону вскрыли и дренировали, врачи удалили около 40 миллилитров гноя и обширные участки омертвевших тканей.

"В послеоперационном периоде потребовались еще две этапные некрэктомии, рану вели открытым способом с ежедневными перевязками. Параллельно проводилась антибактериальная и инфузионная терапия", – добавил он.

Распространение инфекции получилось остановить: на шестые сутки температура пришла в норму, а рана очистилась. Двигательная функция кисти и чувствительность полностью сохранились.

Чтобы закрыть оставшийся дефект, в будущем пациенту будет необходима пересадка кожи. Жилкин предупредил, что любая микротравма, которую считают "просто царапиной", или накол на острый предмет становится "входными воротами" для инфекции.

"Тревожные признаки, при которых нужно срочно обратиться к врачу: нарастающий отек, покраснение с синюшным оттенком, пульсирующая боль, повышение температуры, неприятный запах из раны", – подчеркнул заведующий отделением.

Врачи напомнили, что заниматься самостоятельным лечением, в том числе растениями, опасно: травы не заменяют хирургическую обработку раны и антибиотики. При любых повреждениях, особенно глубоких и колотых, следует обращаться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что в городской клинической больнице № 67 имени Ворохобова спасли 38-летнего мужчину, которого доставили с множественными колото-резаными ранами головы и шеи. Нож находился в глазнице.

Оружие повредило структуры головного мозга и одну из околоносовых пазух. Наибольшую опасность представляли травмы органов зрения. Хирургическое вмешательство завершилось успешно: несмотря на серьезность повреждений, врачам удалось сохранить мужчине левый глаз.