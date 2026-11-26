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Актер Никита Джигурда рассказал, что чувствует себя лучше, чем несколько дней назад, когда его госпитализировали с инфарктом.

"Мне гораздо лучше, мне не жжет и не печет ничего в груди", – сказал он о своем состоянии в беседе с РИА Новости.

По словам Джигурды, 25 ноября он впервые за 4–5 дней смог что-то съесть. До этого его тошнило, и организм отказывался принимать пищу.

Артист попал в реанимацию с инфарктом 23 ноября. Позже Джигурда заявил, что перенес обширный инфаркт передней стенки сердца. 24-го числа его перевели из реанимации в палату.

Однако 25 ноября актер вновь оказался в реанимации. По словам артиста, врачи Боткинской больницы провели консилиум, посвященный его дальнейшему лечению. К любому развитию событий он относится спокойно.

