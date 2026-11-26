Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель внедорожника насмерть сбил курьера на электровелосипеде на Шелепихинском шоссе, сообщила прокуратура Москвы.

Выяснилось, что автомобиль ехал по встречной полосе. В итоге курьер 1992 года рождения погиб на месте.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Привлечение водителя к уголовной ответственности находится на контроле прокуратуры Северо-Западного административного округа.

Ранее стало известно, что один человек погиб и еще шесть пострадали в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Омске. Предварительно установлено, что виновником аварии стал водитель автомобиля Toyota, лишенный водительских прав. При попытке совершить обгон он выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус "Нефаз", после чего легковушку отбросило на обгоняемую машину.

