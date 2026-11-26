Фото: MAX/"Прокуратура Приморья"

Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении со школьным автобусом в Приморском крае. В автобусе в момент аварии находились 11 детей, сопровождающий и водитель. Об этом сообщила прокуратура региона.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на участке трассы между поселками Смоляниново и Шкотово.

По предварительным данным, водитель Toyota Vitz выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом.

Ранее один человек погиб и трое пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Ярославской области. Авария произошла на автодороге Заячий Холм – Гаврилов-Ям – Иваново.