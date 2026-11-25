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В Каире после ДТП с пожаром погиб 21 человек, еще не менее 15 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минздрава Египта.

По информации Египетского красного полумесяца, на кольцевой трассе в районе Варрак опрокинулся грузовик с нефтепродуктами, после чего началось возгорание. Пострадавших доставили в ближайшие больницы Каира и Гизы.

Ранее в турецком Айвалыке маршрутный автобус съехал с дороги и оказался в море после того, как водитель перенес инсульт. Мужчина скончался. Всего в салоне находились 11 человек, их удалось спасти.

До этого 12 человек погибли и 16 получили травмы после опрокидывания автобуса на западе Ирана. Власти будут расследовать инцидент, заверил член президиума парламентской комиссии республики по гражданскому строительству Рухолла Мусави.