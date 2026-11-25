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Продюсер конкурса красоты "Жемчужина Дальнего Востока 2026" и близкий друг музыкального критика Сергея Соседова Виктор Беззубов заявил, что ему угрожают убийством. Об этом он рассказал в интервью телеведущему Андрею Малахову, передает ИС "Вести".

По словам Беззубова, ночью на его телефон пришло сообщение с незнакомого номера: "Будешь продолжать гавкать у своего Малахова, после воскресенья отправишься к своему другу".

Мужчина расценил это как прямую угрозу своей жизни. Он успел сделать скриншот переписки, после чего страница и само сообщение исчезли.

Продюсер связал давление с собственной проверкой обстоятельств трагедии в Нерюнгри – после гибели Соседова он начал разбираться в случившемся. По его словам, за последние два месяца ему неоднократно звонили и писали, в том числе обвиняли в убийстве музыкального критика.

Соседов ушел из жизни 23 сентября в Нерюнгри, куда приехал для участия в жюри конкурса моды и красоты. Ему было 58 лет.

Мать критика рассказывала, что он умер во время операции, необходимость в которой возникла после падения в гостинице. Директор отеля Тамерлан Караев сообщал, что перед происшествием Соседов потерял сознание из-за плохого самочувствия.

Позже стало известно, что причиной смерти критика стали перелом свода черепа и субдуральное кровоизлияние. В медзаключении указано, что полученные повреждения стали следствием падения на лестнице в здании.

Церемония прощания и отпевание состоялись 30 сентября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Критика похоронили рядом с отцом на Перепечинском кладбище в Подмосковье.