Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием автобуса и легкого автомобиля произошла около села Еремеевское в Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Другие подробности не уточняются.

Ранее похожий инцидент произошел в Омске. Виновником аварии стал автомобилист, лишенный водительских прав. При попытке совершить обгон он выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Нефаз". В результате ДТП один человек погиб, еще шестеро получили травмы.

Погибшим оказался водитель легковушки. Среди пострадавших пассажиров автобуса были трое несовершеннолетних.