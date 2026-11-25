Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Несмотря на потепление климата, частота сильных снегопадов в Москве может сохраниться на текущем уровне. Об этом ТАСС рассказали в Институте географии (ИГ) РАН.

В организации привели исследование российских климатологов. В нем говорится о возможном снижении умеренных снегопадов в ближайшие десятилетия. Несмотря на эти данные, в ИГ РАН уточнили, что частота обильных снегопадов в столице сохранится до 2070 года.

24 ноября в Москве начался снегопад и продолжился 25 ноября. На фоне этого свыше четверти месячной нормы осадков для ноября выпало в городе – непогода принесла 14,3 миллиметра осадков к 25 ноября.

В отдельных районах Москвы высота снежного покрова достигла 18 сантиметров, в Подмосковье – 20 сантиметров. На фоне ухудшения погодных условий в регионе объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение будет действовать до 26 ноября.

Ожидалось, что осадки в Москве прекратятся во второй половине дня 25 ноября. При этом снежный покров увеличится еще не более чем на 1–2 сантиметра. Тем временем коммунальные службы продолжают уборку снега с дорог и очистку крыш жилых зданий.