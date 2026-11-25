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Мобильный оператор МТС возглавил "Индекс цифрового лидерства операторов связи", который подготовило аналитическое агентство TelecomDaily. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Оператор набрал 8,58 балла из 10. Максимальные оценки оператор получил за технологичность и удобство своих цифровых сервисов. При подсчете учитывались три равнозначных показателя: пользовательский опыт, восприятие цифрового лидерства абонентами и экспертная оценка технологичности. Вес каждого из них составил 33,3 процента.

В рамках исследования изучались умные голосовые помощники, расшифровка звонков, шумоподавление, защита от спама и мошенников, управление тарифами и финансами, подписки и видеосервисы. По этой категории МТС набрала 4,36 балла из 5. Качество работы и простоту использования сервисов, помимо абонентов, оценивали эксперты агентства.

Самым востребованным сервисом оказалась защита от спам-звонков: им пользуются 39 процентов опрошенных. Управление тарифом и расходами через приложение применяют 36,5 процента респондентов, определение звонящего – 33,5 процента. Две наиболее важные для пользователей функции – защита от спама и управление тарифом и расходами – получили в МТС по 4,48 балла из 5.

Респонденты также отвечали, насколько удобно цифровые функции связаны между собой и насколько просто пользоваться ими в одном приложении, не переключаясь между разными сервисами.

42 процента участников опроса считают, что самый широкий набор дополнительных функций и цифровых сервисов у МТС. 37 процентов назвали сервисы компании наиболее удобными, 35 процентов отметили, что оператор лучше других объединяет мобильную связь, приложение, подписки и дополнительные услуги в единую экосистему. По этим двум критериям компания получила самые высокие оценки – 4,36 и 4,42 балла соответственно.

Исследование проводилось в августе – октябре 2026 года и включало онлайн-опрос абонентов и экспертный анализ цифровых сервисов четырех крупнейших российских мобильных операторов. В опросе участвовали более 1,5 тысячи человек из более чем 50 регионов России, было получено 1 219 анкет.

Ранее сообщалось, что звонки россиянам из-за рубежа будут маркировать с 1 марта. На экране мобильного телефона появится надпись "Иностранный вызов", а также название страны, откуда поступает звонок. Последнее будет отображаться, если это технически возможно. Вся информация должна уместиться максимум в 32 символа.