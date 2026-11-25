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Добыча нефти в США по итогам недели, завершившейся 20 ноября, достигла рекордного уровня – 14,065 миллиона баррелей в сутки. Об этом говорится в еженедельном обзоре Управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны.

За неделю показатель прибавил 33 тысячи баррелей в сутки к предыдущему значению. Средний уровень добычи за последние четыре недели составил 14,028 миллиона баррелей в сутки.

Точные сведения о добыче управление публикует в ежемесячном отчете с задержкой в два месяца. По окончательным данным, в сентябре в Соединенных Штатах добывали 14,01 миллиона баррелей в сутки, по предварительным данным за октябрь – 13,81 миллиона баррелей в сутки. Для ноября EIA прогнозирует 14,03 миллиона баррелей в сутки.

За прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,66 миллиона баррелей в сутки.

Ранее семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман) сохранили максимально разрешенный уровень добычи нефти в декабре 2026 года на уровне сентября – ноября. В частности, квота РФ на добычу в декабре составит 9,949 миллиона баррелей в сутки, что идентично квотам на осенние месяцы текущего года.