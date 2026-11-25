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Москва готова продолжать переговоры по украинскому конфликту в том же формате, в котором прошел предыдущий раунд в Абу-Даби. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

При этом точной даты следующего раунда переговоров России, США и Украины пока нет. Тем не менее Рябков подчеркнул, что называть ситуацию затормозившейся он бы не стал.

"В том что он (следующий раунд переговоров. – Прим. ред.) будет проведен, у меня сомнений нет", – подчеркнул дипломат.

Отдельно он высказался о приглашении европейских представителей в Москву. Рябков отметил, что объяснить происходящее в столицах этих стран сложно, а решение о остается за самими европейцами – приехать или отказаться, о чем им и следует заявить.

Предыдущий раунд переговоров в Абу-Даби состоялся 10–11 ноября. Тогда стороны обсудили архитектуру европейской безопасности и договорились о новом крупном обмене пленными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что следующая встреча представителей России, США и Украины состоится в ближайшее время. Он также подчеркнул, что переговоры в Абу-Даби должны продолжиться.