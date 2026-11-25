Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве с 1 декабря начнут включать праздничную иллюминацию. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Подсветку будут запускать по мере готовности объектов. На Поклонной горе установят самый большой новогодний шар, а Пушкинскую площадь, Новопушкинский сквер, Тверскую и Манежную площади украсят большие световые арки. На Бульварном кольце разместят световые тоннели, яркие световые цифры 2027 и другие элементы.

Кроме того, центральные улицы столицы дополнят световые консоли на опорах наружного освещения. В городских пространствах появятся световые деревья, арки и тоннели.

Особое внимание уделят крупным паркам Москвы. В Ростокине вновь установят световые фигуры полярных медведей, в парке "Яуза" – конструкцию "Ледяная ива".

Для инсталляций используют светодиодные светильники. Такое оборудование потребляет значительно меньше энергии, безопасно и работает при любых погодных условиях. Большинство конструкций эксплуатируют повторно.

Всего в городе поставят более тысячи елей, украшенных разноцветными шарами, снежинками и светящимися гирляндами. Самые высокие деревья – высотой 30 метров – появятся в Парке Горького и на Лубянской площади. На Университетской площади разместят ель "Жар-птица" высотой 26 метров, дерево такой же высоты установят в Парке Победы.

Сергей Собянин рассказал, что Москва готова к сезону зимнего отдыха. В городе уже оборудовали 1 280 катков, 434 лыжные трассы, 197 ледяных горок и 20 снежных городков. Также в столице подготовили 2 378 универсальных площадок для зимних видов спорта и 8 горнолыжных комплексов.