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Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников сохранят право поступать в вузы без вступительных испытаний на профильные направления подготовки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения России.

"Обращаем внимание, что поправки не коснутся Всероссийской олимпиады школьников. Данное состязание остается за пределами этих изменений – льготы для ее победителей и призеров сохраняются в прежнем виде", – заверили в ведомстве.

Речь идет о принятом Госдумой законопроекте, который уточняет правила приема в вузы для победителей и призеров олимпиад. Согласно документу, поступить без вступительных экзаменов смогут только победители. Призеры же сохранят возможность получить 100 баллов за ЕГЭ по соответствующему предмету.

Новые правила приема планируется ввести с этого учебного года. Победители и призеры олимпиад прошлых лет смогут поступить на прежних условиях в течение четырех лет.