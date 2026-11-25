Фото: 123RF.com/vitalliy

Консорциум во главе с американской финансовой фирмой Eldridge объявил о заключении окончательного соглашения о приобретении Lukoil International GmbH. Об этом говорится в заявлении на сайте Eldridge.

В объединение входят также американская Xtellus Partners, инвестиционный холдинг Catena из ОАЭ и Корпорация международного финансирования развития США. Зарубежные активы "Лукойла" приобретут по полной стоимости.

Сделка станет частью передачи важнейших глобальных энергетических активов. Они перейдут в собственность Соединенных Штатов и их союзников. Для завершения требуется одобрение управления по контролю за иностранными активами американского Минфина, отметили в Eldridge.

Ранее СМИ писали, что сделка по продаже зарубежных активов "Лукойла" входила в повестку переговоров Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Журналисты уточняли, что на позицию американской администрации повлияла ситуация на рынке дизельного топлива и авиакеросина, которая обострилась после начала ближневосточного конфликта.