Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Владимир Путин отправил в отставку губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Глава государства подписал соответствующий указ, который опубликован на официальном портале правовой информации.

"Досрочно прекратить полномочия губернатора Мурманской области Чибиса А. В.", – указано в документе.

Чибиса задержали 23 ноября по подозрению в хищении бюджетных средств и растрате более миллиарда рублей. По версии обвинения, чиновник также причастен к незаконным валютным операциям. В частности, в его декларации за 2025 год указан доход 5,1 миллиона рублей, а в перечень недвижимости вошел таунхаус в Испании стоимостью 11,7 миллиона евро.

Суд арестовал Чибиса до 23 января 2027 года. Ему вменили растрату в особо крупном размере и получение взятки в особо крупном размере. Сам бывший губернатор не признал вину.